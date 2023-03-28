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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3354Суворово, с. вл.при прудах и колодцах.288197276Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1054. Суворово (Рахманово), село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 282, церковь православная, школа
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Суворово 1-е (село)34Почтовое отделение Долгое
Суворово 2-е (село)35Почтовое отделение Долгое
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
1884175Суворово I-ое (Шеншино)селоБородинский—Всего: 56. Крестьянского типа: 55.12714927656.512.84.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 10,7 км.п. а. Моховая: 10,7 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.; т-з—II р.
1885176Суворово II-ое (Вельяминова)селоБородинский—Всего: 26. Крестьянского типа: 26.638614954.512.84.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 10,7 км.п. а. Моховая: 10,7 км.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63661Сувороводеревня53°03'с.ш.36°41'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618428121д Сувороводеревня