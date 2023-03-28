село Суворово, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Суворово

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3354Суворово, с. вл.при прудах и колодцах.288197276Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Побединская волость
1054. Суворово (Рахманово), село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 282, церковь православная, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Побединская волость
Суворово 1-е (село)34Почтовое отделение Долгое
Суворово 2-е (село)35Почтовое отделение Долгое

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Троицкая волость
1884175Суворово I-ое (Шеншино)селоБородинскийВсего: 56. Крестьянского типа: 55.12714927656.512.84.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 10,7 км.п. а. Моховая: 10,7 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.; т-з—II р.
1885176Суворово II-ое (Вельяминова)селоБородинскийВсего: 26. Крестьянского типа: 26.638614954.512.84.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 10,7 км.п. а. Моховая: 10,7 км.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
63661Сувороводеревня53°03'с.ш.36°41'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Прилепское сельское поселение
54618428121д Сувороводеревня

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