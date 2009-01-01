деревня Комары, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Комары

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Щербинская волость
9КомарыдеревняДвина, рекаТелятниковского, православногоТелятниковскому сельскому обществу7
91КомарыфольварокЗападная Двина, рекаТелятниковского, православногоКомаровскому товариществу, крест. , прав.3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Новкинский сельсовет
д Комары126

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Новкинский сельсовет
д. Комары78

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