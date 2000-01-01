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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2109Долматово, с. вл.при колодцах.221640172175Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Село Далматово4Алекс. Семен. Клеванов1581638
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
803. Долматово, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 388, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, ярмарка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Далматово1331706719915338633006686сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Далматово село3721при колодцах и прудахъ772552915463525—волостн. правл.Церк. дер., цер.-пр. шк. для мальч. и девоч. ярмар. в день Вознесения
Усадьба г. Языковой3722при пруде—3143525½Далматово
Усадьба церковкая3723—48123525½Далматово