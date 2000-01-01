село Астахово, село Астахово — Familio

Астахово

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1367Астахова Грекова, сл. вл.при рч. Крепкой.4025210081006Церковь православная 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Таганрогский округ, Астаховская волость
слобода Астахова

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Астаховская волость
201Астахова слобода, Астаховской волости, при реке Крепкой23012549069201 масл. зав., 2 пар. мел. Волостное и сельское правление, 1 церковь, мин. школа, церковно-приходская школа, паровая мельница, 7 ветр. м.60105

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13433Астаховеселор-н Довжанськийсільрада Дар'їно-Єрмаківська
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