деревня Васильево Село, деревня Васильево Село, Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Васильево Село

Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6143Васильево Село (Слобода), д. вл.при безымянном озере.2518136781

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Слободская волость
331. Слобода (Васильево Село), деревня бывшая владельческая, при реке Зеновке, дворов 25, жителей 157, волостное правление (уездный город в 22 верстах). В 1 версте — церк Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Шиловичская волость
456СлободаДеревня253480104
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