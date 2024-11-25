село Новомарьевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новомарьевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1155Марьевка (Раздери шина), с. вл.при балке Мостовой и прудах.654051100114Православный молитвен. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Гуляйпольская волость
311. Марьевка, село бывшее владельческое, при балке Мостовой, дворов 83, жителей 493, церковь православная

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Гуляйпольская волость
10Марьевкабывшие помещичьи1855765081084

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4797Новомар'ївкаселор-н СолонянськийСвятовасилівська сільська об'єднана територіальна громада

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