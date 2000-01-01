деревня Климовская, Леонтьевская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Климовская

Леонтьевская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянской вдовы д. Климовской Леонтьевской вол. Вельского уезда А. Звездиноцй о возвращении с военной службы ее сына. 1867 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Климовской Леонтьевской волости Звездина Игнатия, жалующегося на действия должностных лиц Леонтьевской волости. 1904 г. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Чадромской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2309Климовская, д. каз.при р. Кокшеньге.6360103634

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Леонтьевская волость
1313КлимовскоеЧадромское.Чадромский-Николаевскийбывшие государственные609235670

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