деревня Савомякки, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Савомякки

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина М. Тирроне деревни Совомякки Куйвозовской волости на решение волостного суда о взыскании денег в пользу Ильина. 1887–1888 гг. // Центральный государ Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
598Савомякки, д. вл.при колодцах.55¾26½41214

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Совомяки д. 494 стан2013 участок5станция Гарболово.

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