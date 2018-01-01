село Дмитриевка, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2038Дмитриевка (Усть-Тишанка), хут. каз.при р. Иловле и Усть-Тишанке.120506092111Мельница 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ольховский район
14240Дмитриевкасело49°41,0' с.ш.44°19,0' в.д.M-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ольховский муниципальный район, Солодчинское сельское поселение
18643444106с Дмитриевкасело

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