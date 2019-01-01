село Верхазовка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Верхазовка

Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1913Верхазовка (Краснинькая), д. каз.при рч. Краснинькой.9135170820798Мечетей магометанских 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
1147. Верхозовка (Красненькая), деревня бывшая государственная, при речке Красненькой, дворов 300, жителей 1772, 3 мечети, 3 школы, 4 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
Д. Верхазовка (Красненькая тож). Б. госуд. Татары. Магом.5612Пруд291234751859218081865

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Дергачевский район
43476Верхазовкасело50°55'с.ш.48°45'в.д.M-39-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Дергачевский муниципальный район, Верхазовское сельское поселение
63613415101с Верхазовкасело

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