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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1913Верхазовка (Краснинькая), д. каз.при рч. Краснинькой.9135170820798Мечетей магометанских 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1147. Верхозовка (Красненькая), деревня бывшая государственная, при речке Красненькой, дворов 300, жителей 1772, 3 мечети, 3 школы, 4 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Верхазовка (Красненькая тож). Б. госуд. Татары. Магом.5612Пруд291234751859218081865
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43476Верхазовкасело50°55'с.ш.48°45'в.д.M-39-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63613415101с Верхазовкасело