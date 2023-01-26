- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Расписка смотрителя Ночлежного приюта Новгородского попечительного о бедных общества о приеме от крестьянина д. Богданово Трясовской волости Новгородского уезда Никифоров Показать все
Условие, заключенное новгородским землевладельцем Лутовиновым А.Г. с крестьянами д. Богданово Трясовской волости Новгородского уезда на продажу им земельного участка из и Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. и доверенным петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. крестьянином Клюевым И.И. на продажу еловых бревен из лесных дач при д. Богдано Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. и доверенным петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. крестьянином Клюевым И.И. на продажу еловых бревен из лесных дач при д. Богдано Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. и доверенным петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. крестьянином Клюевым И.И. на продажу еловых бревен из лесных дач при д. Богдано Показать все
Записка с адресом Лебедева Д.Н, [петербургского купца 1-й гильдии, покупателя еловых бревен из лесных дач Лутовинова А.Г. при д. Богданово Трясовской волости Новгородског Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. и доверенным петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. крестьянином Клюевым И.И. на продажу еловых бревен из лесных дач при д. Богдано Показать все
Условие, заключенное Лутовиновым А.Г. с доверенным петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. крестьянином Клюевым И.И. о продаже еловых бревен из лесных дач при д. Б Показать все
Сортамент бревен, проданных Лутовиновым А.Г. петербургскому купцу 1-й гильдии Лебедеву Д.Н. на реках Веронде и Змейке [из лесных дач при д. Богданово Трясовской волости Н Показать все
Записи о количестве срубленных и невывезенных деревьев [из лесных дач Лутовинова А.Г. при д. Богданово Трясовской волости Новгородского уезда], [1881-1882 гг.]. Источник: Показать все
Письмо доверенного петербургского купца 1-й гильдии Лебедева Д.Н. Юсса А.Е. Лутовинову А.Г. о приеме дел от прежнего доверенного Клюева, с просьбой прислать счет на прода Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
4Богданово (дер.)6-го стана, 5-го зем. уч.Богдановского47481251312562582земледелиевыпойка телят, куст. пр.ручей Змейка.речкаЧасовня, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59186Богдановодеревня58°30'00"30°57'00"O-36-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49625407106д Богдановодеревня