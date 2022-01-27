село Столбина Долина, село Столбина Долина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Столбина Долина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Велико-Кобелякская волость
280. Столбина Долина, село бывшее государственное, дворов 40, жителей 400, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, 2 питейных дома, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Велико-Кобелякская волость
1.0Столбина Долина селоВелико-Кобелякское козаков 1-е35

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Велико-Кобелякская волость
село Столбина-Долина

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18935Стовбина Долинаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Стовбино-Долинська
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