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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
617Дмитриевское (Бабенки), с. вл.при р. Хопре.53363259272Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Балашовский уезд
С. Бабенки30Князь Б. А. Лобанов-Ростовский56721
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
375. Бобинка (Дмитриевское), село бывшее владельческое и государственное, при реке Хопре, дворов 61, жителей 374, церковь православная, 2 ветряных мельницы