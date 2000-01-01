хутор Васильевский, хутор Васильевский, Тучковская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Васильевский

Тучковская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Тучковская волость
5998Васильевский хутор33480457
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