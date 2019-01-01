посёлок Октябрьский, посёлок Октябрьский, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Октябрьский

Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Ново-Покровская (Вопиловская) волость
664. Вопиловка (Ново-Покровское), село бывшее владельческое, при речке Печинге, дворов 38, жителей 262, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Наровчатский район
688628Октябрьскийпосёлок53°48'43°45'N-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Наровчатский муниципальный район, Сельское поселение Новопичурский сельсовет
56647417116п Октябрьскийпоселок
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