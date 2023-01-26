железнодорожная станция Чалыкла, Озинский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Чалыкла

Озинский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Натальинская волость
Ст. Чалыкла 547432422215418146045
Пос. при ст. Чалыкла 324223155193129

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Озинский район
561516Чалыклаж.-д.ст.(нп)51°12'с.ш.49°28'в.д.M-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Озинский муниципальный район, Чалыклинское сельское поселение
63632460116ж/д ст Чалыклажелезнодорожная станция

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