деревня Рудевщина, Дзержинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Рудевщина

Дзержинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Рубежевичская волость
Рудевщина, деревня3864565617
Минский уезд, Заславская волость
Рудзевщина, деревня355235357

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Дзержинский район, Волменский сельсовет
д Рудевщина8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Дзержинский район, Путчинский сельсовет
д. Рудевщина14

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