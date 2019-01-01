деревня Болотово, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Болотово

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2097Балотово, д. вл.при пруде.9534170174

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Сц. Болотово9Дмит. Никол. Маслов1591630

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Абакумовская волость
Болотово, деревня3647при колодцахъ623002905905289Абакумово
Усадьба г. Маслова3648при колодце4375289Абакумово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
234Болотоводеревня54°12'с.ш.39°37'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61625405166д Болотоводеревня

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