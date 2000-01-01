деревня Якубовцы, деревня Якубовцы, Кобринский уезд, Гродненская губерния (на 1913) — Familio

Якубовцы

Кобринский уезд, Гродненская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Осовецкая волость
367. Филицианово (Местечко тож), Осовцы, Якубовцы, деревня и село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 547, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Осовецкая волость
ЯкубовцыДеревня184546520Дрогичин II-й

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Осовецкая волость
село Осовцы
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