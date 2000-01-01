имение Страплица, Доминиковская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Страплица

Доминиковская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Невельский уезд
Стряплицы4Скржидлевская17144

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Доминиковская волость
59СтраплицаимениеЧерное, озероБелохвостовского, православногоА. Р. Скржидлевскому, двор. , кат.3

Мы используем куки для улучшения работы сайта.