деревня Чернава, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чернава

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Чернава Огарковской волости Грязовецкого уезда Зайцева 83 рублей за выкуп одного надела земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по жалобе ратника, крестьянина деревни Чернавы Огарковской волости Грязовецкого уезда Малкова Н. Ф. о приеме его на военную службу. 1915–1916 гг. // Гос. архив Волог Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Слободской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3005Чернава, д. вл.при рч. Чернаве.1217154344

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
67ЧернаваЧернавскоебывшие помещичьи338291

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Чернава3612339деревняРусские356696162

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Зиновьевский сельсовет
Чернава 1779деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.3835

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248939Чернавадеревня58°59'с.ш.40°12'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464526д Чернавадеревня

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