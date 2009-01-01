деревня Омельно, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Омельно

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе крестьянина Минской губернии Бобруйского уезда Турковской волости села Омельна Дмитрия Козловского. 1875–1876 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Турковская волость
173. Омельно, село бывшее государственное, при Омеленском канале, дворов 57, жителей 498, церковь православная, мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Турковская волость
Омельно, деревня9091351179355

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Поболовский сельсовет
д Омельно124

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Поболовский сельсовет
д. Омельно123

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