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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Ижевский завод за 1824-1826 годы
• Метрические книги с. Ижевский завод за 1824-1826 годы
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
431Григорьевка (Кривой рог), с. каз.при рч. Волчьей.903543113301284Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Григорьевка (Кривой Рог), село бывшее государственное, при реке Волчьей, дворов 694, жителей 4996, церковь православная, школа, 4 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3706Григорівкаселоцентр сільської радир-н Васильківськийсільрада Григорівська