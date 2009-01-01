Населенное место

Маиоровщина, з. (Волосовского), оз. Висята, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 15, у. гор. 54 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бальбиново 46 в.