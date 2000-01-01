Савинкова
Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
1036106СавенководеревняБаклановскийрк. НеполодьВсего: 19. Крестьянского типа: 19.595010917.114.68.4Песочная, М.-К. ж. д. : 16 км.п. а. Песочинское: 14,6 км.—
1037107Савенковский (Зареченский)поселокБаклановскийрк. НеполодьВсего: 6. Крестьянского типа: 6.1320331714.68.4Песочная, М.-К. ж. д. : 16,5 км.п. а. Песочинское: 14,6 км.—