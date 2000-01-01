деревня Лозовики, деревня Лозовики, Попелянская волость, Сквирский уезд (на 1900) — Familio

Лозовики

Попелянская волость, Сквирский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Попелянская волость
1038. Лозовики, деревня бывшая владельческая, при речках Лозинке и Упаве, дворов 52, жителей 373, 2 питейных дома, 2 водяных мельницы, винокуренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Попелянская волость
Лозовики дер.
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