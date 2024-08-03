деревня Букино, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Букино

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Букино, Лудонской волости, Лужского уезда, Я. Николаева на постановление уездного съезда. 1893–1894 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О выкупе надела земли крестьянином д. Букина, Лудонской волости, Лужского уезда, И. Григорьевым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2339Букино, д. вл.при р. Курее.729124542

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Букино д.693 стан14107 участок22станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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