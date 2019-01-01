деревня Старое Сихино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Старое Сихино

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Жировской церкви. Список архи Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Кировской церкви. Список архи Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Устюжский уезд
Д. Сихино33Петр Фед. Страхов82

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Кирво-Климовская волость
1051. Сихова, деревня бывшая владельческая, при реке Кирве, дворов 7, жителей 37, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Кирво-Климовская волость
79Старое Сихино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Назарьинского10142818466865земледелиелесные заработки прд. Хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
314115Старое Сихинодеревня58°43'00"35°27'00"O-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Богословское сельское поселение
49632407331д Старое Сихинодеревня

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