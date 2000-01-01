деревня Львово, деревня Львово, Спасская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Львово

Спасская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о переименовании деревни Негодяиха Черкутинской волости Владимирской губернии в деревню Львово. 1925–1926 гг. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р1235. Опись 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6271Негодяиха, д. вл.при колодцах.3030104545

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Спасская волость
7552Негодяиха деревня1011742304
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