деревня Губино, деревня Губино, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Губино

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Щербининская волость
13Губино15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
282225Губинодеревня56°42'35°54'O-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Бурашевское сельское поселение
28620408151д Губинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close