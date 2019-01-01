деревня Енинское, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Енинское

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2152Елинское (Елинка), д. вл.при колодцах.2015146675

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Долматовская волость
Енинское, деревня3714при колодцах при речке Вытле вп. в р. Истью4917918236140235ДолматовоКамера и квартира зем. начальника 1 участка
Усадьба при д. Евинской г. Полилова3745при пруде и колодцахъ681440235ДалматовоКам и квар. зем. начал. 1 уч Пронск. уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
331708Енинскоедеревня54°16'с.ш.39°46'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Старожиловское городское поселение
61648151181д Енинскоедеревня

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