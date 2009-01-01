деревня Дуброво, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Дуброво

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Раковская волость
45. Дубровка, местечко бывшее владельческое, дворов 31, жителей 210, церковь православная, часовня, винокуренный завод, водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Раковская волость
Дуброво, имение6612373712
Дуброво, село480532373712

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
д Дуброво542

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
д. Дуброво224

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