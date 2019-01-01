село Кемцы, село Кемцы, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кемцы

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
С. Кемцы и Д. Проказова6Ник. и Алекс. Ив. Веригины1645168

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Кемецкая волость
417. Кемцы, поселок, волостное правление (уездный город в 69 верстах), 2 церкви православные, школа, 3 лавки, 2 бзр. в год.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Кемецкая волость
деревня Кемцы

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Кемецкая волость
29Кемцы (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Кемецкого2221827615869++земледелиеторговля Кемецкий почтовый трактрека Кемка.Церковь, школа, пчт. от., волостное правление, ветер. п., кв. урядн., земская конная станция, 5 мелочных лавок, вин., пив. и чайн. лав., ярмарка: 1 июля и 1 нояб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
110224Кемцысело58°04'34°15'O-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Кемецкое сельское поселение
28608419101с Кемцысело
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