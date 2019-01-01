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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
С. Кемцы и Д. Проказова6Ник. и Алекс. Ив. Веригины1645168
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
417. Кемцы, поселок, волостное правление (уездный город в 69 верстах), 2 церкви православные, школа, 3 лавки, 2 бзр. в год.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Кемцы
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
29Кемцы (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Кемецкого2221827615869++земледелиеторговля Кемецкий почтовый трактрека Кемка.Церковь, школа, пчт. от., волостное правление, ветер. п., кв. урядн., земская конная станция, 5 мелочных лавок, вин., пив. и чайн. лав., ярмарка: 1 июля и 1 нояб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110224Кемцысело58°04'34°15'O-36-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28608419101с Кемцысело