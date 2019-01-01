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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по объявлению Марии Тимофеевой крестьянской девки деревни Титовой Никулинской волости, обольщению её к совершению блуда, беременности и об угрозах к изгнанию крестья Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
946Титова, д.при р. Самине.4212266081
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
218. Титово (Дмитровский починок), деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 203, часовня, почтовая станция, 2 лавки
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
20349. ТитоваТитовскоеПри реке Самине417До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 250 с. До почтового отделения: 14½. До пароходной пристани: 41. Крестьянское: 28. Не крестьянское: —. Крестьянское: 29. Не крестьянское: — . Крестьянское: 78. Не крестьянское: —. Крестьянское: 104. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249363Титоводеревня61°21'с.ш.36°36'в.д.P-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408365д Титоводеревня