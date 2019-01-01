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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разрешении перезалога земли при с. Боголюбове Грачевской вол. Тамбовского у. и губ., принадлежащей в части душевнобольному Л. Сенявину. 1911 г. // Российский государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
112Боголюбовка, сц. вл.при пруде.575669370352Завод конный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
58. Боголюбовка (Сенявино), сельцо бывшее владельческое, дворов 118, жителей 888, церковь православная, школа, конск. з., базар
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Боголюбово«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.5714
деревня Боголюбово Николаевка«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.5714
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64537Боголюбоводеревня52°27'40°51'N-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624435116д Боголюбоводеревня