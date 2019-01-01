деревня Боголюбово, деревня Боголюбово, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Боголюбово

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении перезалога земли при с. Боголюбове Грачевской вол. Тамбовского у. и губ., принадлежащей в части душевнобольному Л. Сенявину. 1911 г. // Российский государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
112Боголюбовка, сц. вл.при пруде.575669370352Завод конный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Грачевская волость
58. Боголюбовка (Сенявино), сельцо бывшее владельческое, дворов 118, жителей 888, церковь православная, школа, конск. з., базар

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Грачевская волость
село Боголюбово«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.5714
деревня Боголюбово Николаевка«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.5714

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64537Боголюбоводеревня52°27'40°51'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Первомайский сельсовет
68624435116д Боголюбоводеревня
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