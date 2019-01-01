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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1378Старолетово, с. вл.при безымянном пруде.382848152167Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Старолетово и Д. Нагорное, Городище и Кареево37Николай Дивов5374591
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
492. Старолетово, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 522, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 11 лавок, солом. ф., базар п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старолетово832537814960314731386285сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Старолетово село1601при Моск.-Каз. ж. д.1094134148272740—волостн. правл.Церк. кам., шк., баз. еженед., каз. винная лавка, завед. сапож., 12 лав. 2 кузн. 4 чайн. лавки, почт. отдел. кварт. урядника
Фабрика соломенных капсулей на бутылки, крестьянина Уткина1602при Моск.-Каз. ж. д.—79162740½Старолетово
Усадьба церк. причта с. Старолетова1651—57123439½Старолетово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28Старолетовосело54°49'с.ш.39°28'в.д.N-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627464126с Старолетовосело