село Старолетово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Старолетово

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1378Старолетово, с. вл.при безымянном пруде.382848152167Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Старолетово и Д. Нагорное, Городище и Кареево37Николай Дивов5374591

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
492. Старолетово, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 522, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 11 лавок, солом. ф., базар п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
село Старолетово832537814960314731386285сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
Старолетово село1601при Моск.-Каз. ж. д.1094134148272740волостн. правл.Церк. кам., шк., баз. еженед., каз. винная лавка, завед. сапож., 12 лав. 2 кузн. 4 чайн. лавки, почт. отдел. кварт. урядника
Фабрика соломенных капсулей на бутылки, крестьянина Уткина1602при Моск.-Каз. ж. д.79162740½Старолетово
Усадьба церк. причта с. Старолетова165157123439½Старолетово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
28Старолетовосело54°49'с.ш.39°28'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Чурилковское сельское поселение
61627464126с Старолетовосело

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