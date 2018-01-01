село Красноивановка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Красноивановка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1070Красно-Ивановка (Шинаево), д. вл.при пруде и рч. Осиковатой.60922123139
1071Заводское, сц. вл.при рч. Осиковатой.609169098Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Боголюбовская волость
298. Красно-Ивановка (Коншиновка), деревня бывшая владельческая, при речке Осиконатой, дворов 80, жителей 372, трактир

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Саксаганская волость
2Красно-Ивановка (Коншиновка) бывшие помещичьи111355324679

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4535Красноіванівкаселор-н П'ятихатськийсільрада Грушуватська

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