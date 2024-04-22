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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине села Горбасьева, Новинской волости, Клинского уезда, Тимофея Семенове Семенове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется формальное Показать все
О крестьянине села Горбасьева, Новинской волости, Клинского уезда, Тимофея Семенове Семенове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется формальное Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3549Богородское (Горбасьево), с. вл.при колодцах.3015204957Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
643. Горбасьево (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Сучек, дворов 23, жителей 164, церковь православная
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Горбасьево4182335Церковно-приходская школа.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281902Горбасьеводеревня56°36'36°44'O-37-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28630404116д Горбасьеводеревня