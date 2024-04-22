деревня Горбасьево, деревня Горбасьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Горбасьево

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине села Горбасьева, Новинской волости, Клинского уезда, Тимофея Семенове Семенове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется формальное Показать все
О крестьянине села Горбасьева, Новинской волости, Клинского уезда, Тимофея Семенове Семенове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется формальное Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3549Богородское (Горбасьево), с. вл.при колодцах.3015204957Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Новинская волость
643. Горбасьево (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Сучек, дворов 23, жителей 164, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Новинская волость
Село Горбасьево4182335Церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
281902Горбасьеводеревня56°36'36°44'O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение
28630404116д Горбасьеводеревня
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