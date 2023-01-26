деревня Столбиха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Столбиха

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
634. Столбиха, деревня бывшая удельная, дворов 17, жителей 113, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Воскресенская волость
22Столбиха (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Чуженгского19326270132160103земледелиелесные заработкиколодезьЧасовня, хлебо-запасный магазин

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Огибаловский сельсовет
Столбиха 279деревняЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: 35 км.Зимнее: 170 км. Летнее: 180 км.2326

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273270Столбихадеревня60°34'с.ш.39°51'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Тигинское сельское поселение
19618452286д Столбихадеревня

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