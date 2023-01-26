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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
634. Столбиха, деревня бывшая удельная, дворов 17, жителей 113, часовня, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
22Столбиха (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Чуженгского19326270132160103земледелиелесные заработки—колодезьЧасовня, хлебо-запасный магазин
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Столбиха 279деревняЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: 35 км.Зимнее: 170 км. Летнее: 180 км.2326
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273270Столбихадеревня60°34'с.ш.39°51'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452286д Столбихадеревня