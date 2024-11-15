рабочий посёлок Мокроус, Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Мокроус

Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Семеновская волость
Пост. двор кр. И. Н. Клыгина при ст. Мокроус5791Колод.3351041057111
Пост. двор кр. Д. З. Евдокимовой при ст. Мокроус 5792335104105711
Ст. "Мокроус"5794Колод.335104105712020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Федоровский район
13129Мокроусраб.посёлок51°14'с.ш.47°31'в.д.M-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Федоровский муниципальный район, Мокроусское городское поселение
63648151051рп Мокроусрабочий поселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.