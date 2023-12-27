деревня Колобова, деревня Колобова, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Колобова

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
791Колобова, дер.при рч. Мезу.1166144649

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
54. Колобова (Осташенки), деревня бывшая владельческая, при ключе, дворов 12, жителей 50, спич. ф.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
37) д. Колобова при ключеИльинское общество102519Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1077
38) д. Колобова за Логом при ключеИльинское общество102619Бывшие помещичьиПравославныеРусские1077
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