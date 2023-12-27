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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
791Колобова, дер.при рч. Мезу.1166144649
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
54. Колобова (Осташенки), деревня бывшая владельческая, при ключе, дворов 12, жителей 50, спич. ф.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
37) д. Колобова при ключеИльинское общество102519Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские1077
38) д. Колобова за Логом при ключеИльинское общество102619Бывшие помещичьиПравославныеРусские1077