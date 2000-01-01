деревня Пелли, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Пелли

Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Пелла Староскворицкой вол. Царскосельского уезда К. Андреева на лишение его земли. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Староскворицкая волость
Пелли д.343 стан1454 участок9Красное Село.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.