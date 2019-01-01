деревня Григорьево, деревня Григорьево, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Григорьево

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
266Григорьево (Богоявленское), с. вл.при р. Орше.2320136780Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Арининская волость
267. Григорьево (Богоявленское), село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 58, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Арининская волость
9Григорьево16

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
111889Григорьеводеревня57°02'36°08'O-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Славновское сельское поселение
28620468126д Григорьеводеревня
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