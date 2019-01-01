посёлок Дижциемс, Mērsraga pagasts, Talsu novads (на 2019) — Familio

Дижциемс

Mērsraga pagasts, Talsu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Волость Ангерн
Ангерн леснич.44115241220211431сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Talsu novads, Mērsraga pagasts
Dižciemsagrāk Talsu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=21617

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