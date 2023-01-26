деревня Курбакино, Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Курбакино

Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1218Курбакино, д. каз. и вл.при рч. Черни.451755229321Маслобоень 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Больше-Бобровская волость
311. Курбакино, сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Черни, дворов 75, жителей 559

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Веретенинская волость
Курбакина (деревня)12Михайловка Курской губернии

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Долбенкинская волость
31541КурбакинодеревняКурбакинскийрк. РясникВсего: 111. Крестьянского типа: 111.28431259634.112.8Дмитриев, М.-К.-В. ж. д. : 26,7 км.п.-т. а. Долбенкино: 12,8 км.С/с; шк. I-ой ст.; лик/п.

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