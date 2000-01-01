деревня Ольшимово, деревня Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд (на 1905) — Familio

Ольшимово

Бискупицкая волость, Волковыский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Бискупицкая волость
ОльшимовоДеревня1212511Волковыск
Ольшимово IИмение172511Волковыск
Ольшимово IIИмение142511Волковыск
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