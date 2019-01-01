посёлок Осиновский, Невьянский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Осиновский

Невьянский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Шуралинская волость
575. Осиновская, деревня бывшая владельческая, при речке Осиновке, дворов 92, жителей 499, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
348361Осиновскийпосёлок57°30'с.ш.60°22'в.д.O-41-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Невьянский
65714000191п Осиновскийпоселок

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