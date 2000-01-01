село Дубовицкое, село Дубовицкое, Прилеповская волость, Дмитриевский уезд (на 1892) — Familio

Дубовицкое

Прилеповская волость, Дмитриевский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
746Дубовицкое, с. вл.при р. Хатуше.474768381388Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Прилеповская волость
336. Дубовицкое, село бывшее владельческое, при речке Немее, дворов 109, жителей 874, церковь православная, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Дмитриевский уезд, Прилеповская волость
Дубовицкое село47410444Земского начальника: 4. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: Прил.
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