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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об отказе в выдаче ссуд крестьянину д. Бобрик Михайловской вол. Новосильского у. Андрею Васильеву Дедкову и крестьянину д. Новая Барановка той же волости Михаилу Сем Показать все
Дело об отказе в выдаче ссуды крестьянину д. Бобрик Михайловской вол. Новосильского у. Федору Никитину Гришину. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3172Бобрик, д. вл.при рч. Переволочне.303025119149
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
844. Михайлово (Мансурово, Свербеевка, Бобрик), село бывшее владельческое, при речке Переволочне, дворов 49, жителей 400, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 16-г Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63075Бобрикдеревня52°52'с.ш.37°30'в.д.N-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639409176д Бобрикдеревня