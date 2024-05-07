деревня Бобрик, деревня Бобрик, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Бобрик

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об отказе в выдаче ссуд крестьянину д. Бобрик Михайловской вол. Новосильского у. Андрею Васильеву Дедкову и крестьянину д. Новая Барановка той же волости Михаилу Сем Показать все
Дело об отказе в выдаче ссуды крестьянину д. Бобрик Михайловской вол. Новосильского у. Федору Никитину Гришину. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3172Бобрик, д. вл.при рч. Переволочне.303025119149

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Михайловская волость
844. Михайлово (Мансурово, Свербеевка, Бобрик), село бывшее владельческое, при речке Переволочне, дворов 49, жителей 400, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 16-г Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63075Бобрикдеревня52°52'с.ш.37°30'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Никитинское сельское поселение
54639409176д Бобрикдеревня
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