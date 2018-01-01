село Введенка, село Введенка, Одеська область (на 2018) — Familio

Введенка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
254Введенское (Тамур), с. каз.при рч. Челегидер.6579301241Церковь православная 1. Богадельня. Базары чрез каждые две недели.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Плахтеевская волость
182. Введенское (Тамура), село бывшее государственное, при речке Челегидере, дворов 133, жителей 857, 3 церкви православные, школа, 2 лавки, 3 вин. погр.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17480Введенкаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Введенська
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